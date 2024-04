Das mysteriöse Verschwinden der etwa zweijährigen Danka vor acht Tagen hält nicht nur die Ermittler in ihrer serbischen Heimat auf Trab. Eine vermeintliche Spur nach Österreich stellte sich als Sackgasse heraus.

Belgrad. Ein Kleinkind mit Schnuller und in einer olivgrünen Jacke: Das Bildnis der verschwundenen Danka I. aus dem ostserbischen Bor prangt seit über einer Woche auf den Titelblättern der serbischen Gazetten. Auch der Verdacht, dass das nicht ganz zweijährige Mädchen zum Opfer eines internationalen Kinderhändlerrings geworden sein könnte, wird von den serbischen Ermittlungsbehörden nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich sind nun alle Verdächtige“, sagt die zuständige Polizei-Majorin Bojana Otović-Pjanović. Eine Spur nach Wien stellte sich aber als Sackgasse heraus, wie Donnerstagfrüh bekannt wurde.

Die fieberhafte Interpol-Fahndung nach der vermissten Danka hält nicht nur die Polizei in Serbien, sondern mittlerweile auch in Österreich und Rumänien auf Trab. Eine vermeintliche Spur des wie vom Erdboden verschluckten serbischen Mädchens führte durch ein unscharfes, am vergangenen Wochenende aufgetauchtes Video nach Wien. Laut Angehörigen zeigte es „mit großer Wahrscheinlichkeit“ das verschwundene Mädchen. So hatte es von Seiten der Polizei noch am Mittwoch verlautet. Sie veröffentlichte auch die Aufnahmen, die die vermeintliche Danka in Begleitung zweier, bisher unbekannter Frauen zeigen.

Donnerstagfrüh dann die für ihre Angehörigen ernüchternde Nachricht: Das Mädchen auf dem Video in Wien ist nicht Danka. Wie die Polizei bekannt gab, konnten die Identitäten der Personen auf den Bildern geklärt und Kontakt mit diesen aufgenommen werden. Ein Zusammenhang mit dem Vermisstenfall kann „eindeutig und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen werden“, so die Polizei.

Die verschwommenen Aufnahmen hat ein serbischstämmiger Mann in Wien gemacht. Er filmte am Samstagabend an der Straßenbahnhaltestelle Schottenring ein kleines Mädchen, das seiner Darstellung nach den rumänischen Ermahnungen ihrer zwei erwachsenen Begleiterinnen keinerlei Gehör schenkte. Das nährte auch in Serbiens Medien die seit Tagen kursierenden Spekulationen, dass das Kind aus Serbien zunächst über den nahen Donau-Grenzübergang beim Wasserkraftwerk in Djerdap ins benachbarte Rumänien verschleppt worden sein könnte.

Großfahndung ohne Erfolg

Die kleine Danka war beim Spielen im Garten des Hauses ihres Großvaters im Dorf Banjsko Polje am Dienstag vergangener Woche von ihrer Mutter Ivana gegen 13:20 Uhr das letzte Mal fotografiert – und gesehen worden. Kurz danach habe ihr dreijähriger Sohn um Wasser gebeten, so die Mutter: Als sie nach wenigen Minuten mit der aus dem Auto geholten Wasserflasche zurückkehrte, sei Danka verschwunden gewesen.

Nachdem sie eine Viertelstunde vergeblich in der Umgebung des Gartens nach ihrer Tochter suchte, benachrichtigte die Mutter gegen 13:45 telefonisch erst ihren Mann und dann die Polizei in Bor über Dankas Verschwinden. Obwohl die erste Polizeistreife bereits gegen 13:59 Uhr das Dorf erreichte, zeitigt die sofort eingeleitete und seit Tagen anhaltende Großfahndung mit hunderten von Helfern, Drohnen und Hubschraubern in der Umgebung bislang keinerlei Erfolg.

Den von Serbiens Boulevardmedien in den letzten Tagen wiederholt geäußerten Verdacht, dass Dankas schwangere Mutter selbst an dem Verschwinden ihrer Tochter beteiligt gewesen sein könnte, weist diese empört zurück. Ihr würden die Verdächtigungen und Spekulationen „weh tun, aber wir versuchen uns zu halten, so gut wie es geht“, so Ivana am Mittwoch gegenüber der Zeitung „Nova“: „Hauptsache, dass Danka so schnell wie möglich gefunden wird und nach Hause zurückkehrt. Danach werden mein Mann und ich auf alle Lügen, Beleidigungen und Beschimpfungen öffentlich antworten.“