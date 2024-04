Das mysteriöse Verschwinden der etwa zweijährigen Danka vor acht Tagen hält nicht nur die Ermittler in ihrer serbischen Heimat auf Trab. Nun führt eine Spur nach Österreich.

Belgrad. Ein Kleinkind mit Schnuller und in einer olivgrünen Jacke: Das Bildnis der verschwundenen Danka I. aus dem ostserbischen Bor prangt seit über einer Woche auf den Titelblättern der serbischen Gazetten. Auch der Verdacht, dass das nicht ganz zweijährige Mädchen zum Opfer eines internationalen Kinderhändlerrings geworden sein könnte, wird von den serbischen Ermittlungsbehörden nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich sind nun alle Verdächtige“, sagt die zuständige Polizei-Majorin Bojana Otović-Pjanović.

Europa sucht ein kleines Mädchen: die fieberhafte Interpol-Fahndung nach der vermissten Danka hält nicht nur die Polizei in Serbien, sondern mittlerweile auch in Österreich und Rumänien auf Trab. Nun führt die Spur des wie vom Erdboden verschluckten serbischen Mädchens durch ein unscharfes, am vergangenen Wochenende aufgetauchtes Video nach Wien. Laut Angehörigen zeigt es „mit großer Wahrscheinlichkeit“ das verschwundene Mädchen. Das gab die Polizei in Wien bekannt. Sie veröffentlichte auch die Aufnahmen, die Danka in Begleitung zweier, bisher unbekannter Frauen zeigen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei veröffentlicht Aufnahmen des Mädchens mit den beiden unbekannten Begleiterinnen in Wien. Landespolizeidirektion Wien

Die verschwommenen Aufnahmen hat ein serbischstämmiger Mann in Wien gemacht. Er filmte am Samstagabend an der Straßenbahnhaltestelle Schottenring ein kleines Mädchen, das seiner Darstellung nach den rumänischen Ermahnungen ihrer zwei erwachsenen Begleiterinnen keinerlei Gehör schenkte. Das nährte auch in Serbiens Medien die seit Tagen kursierenden Spekulationen, dass das Kind aus Serbien zunächst über den nahen Donau-Grenzübergang beim Wasserkraftwerk in Djerdap ins benachbarte Rumänien verschleppt worden sein könnte.