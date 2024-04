Wie funktioniert das Ökosystem Wald?

Der künstlerische Blick auf das Ökosystem Wald lädt im wiedereröffneten Kunst Haus Wien zu seiner Entdeckungsreise ein.

Im Innenhof des Kunst Haus Wien hat sich ganz unscheinbar ein Stück Wald eingenistet. Mit einem Schritt in die fast kindlich gestaltete begehbare Kuppel atmet man sogleich andere Luft. Die Schalenkonstruktion ist gerade hoch genug, damit eine Person darin aufrecht stehen kann, und an der Decke innen ausgekleidet mit lebendem Moos. Die Luft darunter ist feucht, kühl, erdig und transportiert binnen Sekunden von Wien in den Wiener Wald. Handelte es sich nicht um Kunst, man wollte es vermarkten: eine Edition fürs Büro, eine weitere an jeder Bushaltestelle.