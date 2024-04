Doppelter Nachwuchs bei den Zebras im Tiergarten Schönbrunn

Die beiden Jungtiere stammen von zwei verschiedenen Müttern. Da sie gleich nach der Geburt laufen können, sind sie bereits im Außengehege zu sehen.

Im Tiergarten Schönbrunn haben zwei Zebras je ein Junges zur Welt gebracht. Die beiden Fohlen kamen am 22. und 27. März zur Welt, wie der Wiener Zoo mitteilt. Zebras sind Nestflüchter und können schon kurz nach der Geburt stehen und laufen. Deshalb galoppieren sie bereits im Außengehege herum.

Die Mütter seien aktuell noch sehr wachsam und weichen den Kleinen nicht von der Seite. In rund einem Monat aber werden die beiden gemeinsam mit der Herde durch die Anlage galoppieren, heißt es seitens des Zoos. „Momentan schlafen die Jungtiere zwischen ihren Erkundungstouren noch viel. Später werden sie die restliche Herde auf Trab halten“, informiert Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten Schönbrunn.

Zebras können gleich nach der Geburt stehen und laufen. Tiergarten Schönbrunn/DANIEL ZUPANC

Zebras seit 1840 in Schönbrunn

Burchell-Zebras gibt es schon lange in Schönbrunn. Erstmals kamen sie 1840 in den Tiergarten. Sie sind eine Unterart des Steppenzebras. Ein besonderes Merkmal sind die braunen Schattenstreifen zwischen dem schwarzen Muster.

Der Tiergarten ist am 1. April bereits in die Sommersaison gestartet. Das heißt, er hat am Abend eine Stunde länger offen. Bis Ende September können Besucherinnen und Besucher täglich von 9.00 bis 18.30 Uhr in den Zoo. (red.)