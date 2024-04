Mann flüchtet mit brennender Jacke aus Wohnung in Wien

In der Wohnung des 31-Jährigen brach ein Feuer aus. Er konnte sich die Jacke noch rechtzeitig ausziehen. Die Rettung brachte den Verletzten ins Spital. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag mit brennender Jacke aus seiner in Flammen stehenden Wohnung in Wien-Favoriten geflüchtet. Er konnte sich im Stiegenhaus selbst das Kleidungsstück vom Körper reißen. Der Mann wurde mit nicht lebensgefährlichen Blessuren, Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, berichteten Feuerwehr und Wiener Berufsrettung.

Der Brand war offenbar kurz vor Mitternacht in der Küche der Wohnung in dem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Personen im Einsatz und löschte die Flammen mit einer Löschleitung unter Atemschutz. Weitere Mieter wurden ins Freie gebracht, wo die Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung elf von ihnen betreute. Nach Abklärung möglicher Glutnester konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurück. (APA)