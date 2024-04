Wolf soll 13-Jährige in Oberösterreich verfolgt haben

Das Mädchen begegnete zwei Tieren beim Joggen im Bezirk Freistadt und lief davon. Zumindest eines folgte ihr, verschwand schließlich jedoch wieder im Wald.

Ein Mädchen traf am Ostersonntag beim Joggen in einem Waldstück in Windhaag bei Freistadt auf zwei Wölfe. Die 13-Jährige lief davon, wobei zumindest eines der Tiere ihr noch länger gefolgt sein soll, wie mehrere Medien berichten.

Die 13-Jährige lief von ihrem Elternhaus los, blieb kurze Zeit später allerdings wieder stehen, weil sie ein Rascheln hörte. Plötzlich seien keine fünf Meter vor ihr zwei Wölfe gestanden, wie ihre Mutter mitteilt. Daraufhin drehte sie sich um und rannte davon. Eines der Tiere dürfte sie noch ein Stück weit verfolgt haben. Als sie einen Acker erreicht hatte, bemerkte sie, dass der Wolf ihr nicht mehr folgte, sondern sie nur mehr beobachtete. Nach einer Weile verschwand er wieder im Wald.

Mädchen unter Schock

Die Eltern meldeten den Vorfall dem Land Oberösterreich. Dort wurde das Verhalten der Tiere als gefährlich eingestuft, es sei auch untypisch. Das Agrarressort befürchtet, dass es sich mittlerweile um die zweite Generation von Tieren handelt, die zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen. Das Mädchen stand jedenfalls unter Schock.

Seit Juli des Vorjahres dürfen Wölfe in Oberösterreich unter bestimmten Umständen geschossen werden. Der aktuelle Fall reicht aber noch nicht aus. Erst wenn die Wölfe ein zweites Mal binnen 14 Tagen gesichtet und nicht vergrämt werden können, können sie zum Abschuss freigegeben werden.

Im Mühlviertel rund um den betroffenen Ort Windhaag bei Freistadt häuften sich zuletzt Meldungen von Wolfssichtungen. Es soll im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich zwei Rudel geben. Bereits mehrmals hat das Land Oberösterreich eine Abschussgenehmigung erlassen, zwei Tiere wurden tatsächlich getötet. Im aktuellen Fall geht man eher davon aus, dass es sich um junge Wölfe handelt, die ihr Rudel verlassen müssen und auf Reviersuche sind. (red./APA)