Top-Trio Vingegaard, Roglic und Evenepoel schwer gestürzt

Die vierte Etappe der Baskenland-Rundfahrt wurde gleich drei Topstars zum Verhängnis.

Bei der Baskenland-Rundfahrt sind am Donnerstag in einer Abfahrt gleich mehrere Radstars mit hoher Geschwindigkeit zu Sturz gekommen. Unter den Opfern befanden sich Tour-de-France Sieger Jonas Vingegaard, Ex-Weltmeister Remco Evenepoel und der bereits am Vortag zu Boden gegangene Spitzenreiter Primoz Roglic. Titelverteidiger Vingegaard schien sich schwer verletzt zu haben, der dänische Titelverteidiger wurde mit einer Halskrause auf einer Krankenbahre abtransportiert.

Auch andere mussten notärztlich versorgt werden. Evenepoel dürfte sich am Schlüsselbein verletzt haben, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Die vierte Etappe wurde wenige Minuten nach dem Massensturz neutralisiert. (APA)