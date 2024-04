Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nehammer will mehr Befugnisse für Geheimdienste. Der Spionage-Fall rund um Ex-Staatsschützer Egisto Ott sei eine „Mahnung“, so Karl Nehammer. Die von den Grünen geforderte Verschärfung des Spionage-Paragrafen sei ohne mehr Handhabe für Geheimdienste sinnlos. Mehr dazu.

Die Inflation hat uns ärmer gemacht. Mit 4,2 Prozent liegt die Teuerung in Österreich trotz hoher Lohnsteigerungen und üppiger Staatshilfen fast doppelt so hoch wie im Europaschnitt. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die „eigentümliche Art der Inflationsbekämpfung durch die Regierung“, schreibt Josef Urschitz. „Höchste Zeit, wirklich gegenzusteuern.“ Mehr dazu.

Israel öffnet Grenzübergang für humanitäre Hilfe. In einem Telefonat drohte US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend mit dem Entzug seiner Unterstützung für die Gaza-Offensive. Nun will Israel „sofortige Schritte“ zur Erhöhung der humanitären Hilfe für die kriegsgebeutelte Zivilbevölkerung ergreifen. Es öffnet vorübergehend den Hafen von Ashdod sowie den Grenzübergang Eretz geöffnet. Mehr dazu.

Die Probleme mit dem Eintrittsgeld in Venedig. Ab 25. April startet Venedigs Experiment: Die Lagunenstadt verlangt an ausgewählten Tagen fünf Euro Eintritt für Besucher, die nur einen Tag – ohne Übernachtung – bleiben. Doch der Online-Buchungsvorgang ist kompliziert, schreibt unsere Mitarbeiterin Almut Siefert. Mehr dazu.

Straßenbahnen auf der Wiedner Hauptstraße fahren nicht. Bauarbeiten führen zum kompletten Ausfall der Linien 1, 62 und der Badner Bahn zwischen Karlsplatz und Kliebergasse. Der Grund? 2.546 Meter an Gleisen erneuert, zugleich wird die Wiedner Hauptstraße klimafit umgestaltet. Mehr dazu.

Sturm Graz besiegt Serienmeister Salzburg. Die Steirer bezwingen im Cup-Halbfinale ein überraschend schwach organisiertes Salzburg mit 4:3. Stellungsfehler, seltene Patzer durch Torhüter Schlager und im Gegenzug Spiellaune, System, Tempo und Willen. Mehr dazu.

Die „unbrauchbare“ Alterssicherungskommission. Die staatlichen Ausgaben für Pensionen steigen drastisch. Die Alterssicherungskommission, die diese überwacht, hat nach fast zweieinhalb Jahren wieder einen neuen Vorsitz. Doch, kritisiert Jeannine Hierländer in der Morgenglosse. „Bisweilen geht es in der Kommission mehr um Weltanschauungen als um objektive Analysen.“ Mehr dazu.

Was wann wo am warmen Wochenende aufsperrt. Die Temperaturen werden am Wochenende sommerlich. Passend, dass die Gastronomie die Freiluft-Saison gerade eröffnet - von Lokalen mit Strandfeeling in der Stadt, über Buschenschänke mit Ausblick bis hin zu Rooftop-Bars. Ein Überblick über Outdoor-Lokale in Wien. Mehr dazu.