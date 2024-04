Wiener Wasser nimmt derzeit 1500 Trinkbrunnen in Betrieb

Es gibt sie in allerlei Formen und Farben. Hier im Bild einer der neuen, optisch nicht unbedingt überwältigenden Brunnen (am Heldenplatz).

Es ist warm. Man kann sie also jetzt schon gut brauchen, die Trinkbrunnen. Binnen zwei Jahren kamen rund 200 neue im öffentlichen Raum hinzu.

Man hat sie lieb gewonnen: In Wien sorgen öffentliche Trinkbrunnen von April bis Oktober für einen leichten Zugang zu Trinkwasser. Sie sind über die gesamte Stadt verteilt und auch auf Märkten, in Parks oder auf Spielplätzen zu finden. In diesem Frühjahr gehen erstmals 1500 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum in Betrieb, berichtete Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) am Samstag.

Von der Innenstadt nach außen

Die Ausweitung des Angebots sei eine Maßnahme des Hitzeaktionsplans und des Klimafahrplans. Binnen zwei Jahren seien rund 200 neue Trinkbrunnen hinzugekommen. Mit den steigenden Frühlingstemperaturen werden sie seit Ende März laufend aus der Winterpause geholt: Die Brunnen, die recht unterschiedlich aussehen, werden von der Innenstadt ausgehend in Richtung stadtauswärts aufgedreht.

In den Stadterweiterungsgebieten seien zahlreiche neue Standorte vorgesehen. Auch bei der Neugestaltung von Plätzen und Straßen werde geprüft, ob zusätzliche Trinkbrunnen erforderlich sind. Zusätzlich bemühen sich die Bezirke um neue Standorte. Mit dem Ausbau erfülle die Stadt bereits die neuen Regeln der EU-Trinkwasserrichtlinie. (APA)