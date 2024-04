Feuer bei ehemaligen Hammerbrotwerken in Schwechat ausgebrochen

Der Backsteinbau in Schwechat steht unter Denkmalschutz.

Das Feuer brach in der Nacht aus. Der Einsatz ist bereits beendet. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.

Großbrand in Schwechat: Am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist seit 2.00 Uhr dabei, die Flammen zu löschen. Freitagfrüh teilten die Einsatzkräfte mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach am Dach des Gebäudes aus. Unter anderem mussten die Feuerwehrkeute eine 600 Meter lange Zubringleitung aus dem Schwechat-Fluss errichten. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes am Gebäude konnten sie dadurch verhindern. Mit einem Hubrettungsfahrzeug und zwei Drehleiterfahrzeugen wurde außerdem das Dach geöffnet, um gezielt mittels Schaummittel löschen zu können.

Einsatz dauerte acht Stunden

Sechs Feuerwehren mit 144 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen. Am Vormittag konnte der Einsatz nach acht Stunden beendet werden. Brandermittler sollen nun die Ursache untersuchen.

Die Hammerbrotwerke waren Fabriken einer Großbäckerei der Wiener Arbeiterschaft. Der große Backsteinbau, der unter Denkmalschutz steht, war 1909 eröffnet worden. Er galt als Vorzeigebetrieb der Sozialdemokraten.

In dem Bau brannte es auch schon 2023 und 2021. Das Feuer vor drei Jahren wurde gelegt. Seit 2018 gehört das Gelände der Sovaria Group. (red.)