Der Ultrahuman-Ring kostet knapp 350 Dollar und ist in vier verschiedenen Lackierungen erhältlich: Schwarz, Mattgrau, Silber und Gold. Doch der ist schnell ab. Die Patina ist nicht sonderlich ansprechend. Fein ist, dass der Ring deutlich weniger oft an den Strom muss als eine Smartwatch. Lästig ist der Ring aber auch, denn ständig poppt eine Benachrichtigung am Handy auf. Das kann aber – zum Glück – in der App ausgeschaltet werden.