Zuletzt intensivierten sich erneut die Zwischenfälle entlang der gemeinsamen Grenze. Aserbaidschan könnte durch militärischen Druck von Armenien territoriale Zugeständnisse erzwingen wollen – oder gar mehr im Sinn haben. Moskau zürnt über die Unterstützung Jerewans durch den Westen, die man als illegitime Einflussnahme betrachtet.

Im Südkaukasus beginnen Kriege oft mit lokalen Scharmützeln. Auch derzeit mehren sich wieder einmal die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Entlang der 1000 Kilometer langen Grenze der beiden Republiken im Südkaukasus kommt es seit mehreren Tagen zu Zwischenfällen. Beide Länder beschuldigen einander, für die jüngsten lokalen Eskalationen verantwortlich zu sein.

Das Verteidigungsministerium in Baku behauptete, dass die armenische Armee am Sonntagabend das Feuer auf aserbaidschanische Stellungen im Südwesten eröffnet habe. Zugleich beschuldigte man Jerewan, Truppen in Grenznähe zu konzentrieren. Armenien dementierte, ebenso wie die EU-Beobachtermission vor Ort. Jerewan berichtete dagegen von aserbaidschanischem Beschuss armenischer Dörfer in der südlichen Region Sjunik und in der nördlichen Region Tawusch. Jerewan präsentierte Fotos, die die Zerstörungen darstellen sollen.

Geplante Provokationen?