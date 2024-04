Weniger Kinder - mehr Haustiere: Amerikas Katzenstreu-Aktie steigt

Nach Angaben eines Marktforschungsunternehmens und des US Census Bureau gibt es in Amerika bereits mehr als doppelt so viele Hunde und Katzen wie Kinder unter 18 Jahren. Einer wenig bekannten Aktie verhilft das zu Kursgewinnen.

Oil-Dri Corp., ein Bergbauunternehmen für Ton, der von Katzenstreu bis hin zur Herstellung von raffinierten Speiseölen verwendet wird, hat seine Aktie im letzten Jahr verdoppelt und im März einen Rekordwert erreicht. Das in Chicago ansässige Unternehmen gibt an, dass der Absatz von Katzenstreu jährlich um 3,5 bis 4 Prozent steigt und damit das Wachstum der US-Bevölkerung übertrifft.

Bloomberg

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IBISWorld und des US Census Bureau gibt es bereits mehr als doppelt so viele Hunde und Katzen wie Kinder unter 18 Jahren. Obwohl die Inflation die Ausgaben verringert und sogar zu einem Anstieg der Zahl der in Tierheimen abgegebenen Haustiere geführt hat, kaufen die Verbraucher nach Angaben von Oil-Dri, das Cat‘s Pride und Jonny Cat Streu herstellt und eine Reihe von Eigenmarken anbietet, weiterhin.

Umsatzsteigerung um zehn Prozent

„Die Leute werden ihre Katze nicht los, aber vielleicht kaufen sie billigeres Streu“, sagte Dan Jaffee, Chairman und Chief Executive Officer von Oil-Dri, in einem Interview im Chicagoer Büro von Bloomberg. „Raten Sie mal? Wir sind eine Eigenmarke, also ist es für uns gar nicht so schlecht, wenn wir den Preis senken.“ Die Umsätze mit Katzenstreu im US-Einzelhandel stiegen in dem am 23. März zu Ende gegangenen Jahr um fast 10 Prozent auf etwa 2,9 Mrd. USD, so die Daten von NIQ, früher bekannt als Nielsen. Der Anstieg wurde sowohl durch Preiserhöhungen als auch durch höhere Absatzmengen begünstigt.

Die Zahl der Haustiere hat seit Mitte der 1990er Jahre stetig zugenommen, wobei die Covid-19-Pandemie zu mehr Adoptionen führte. Derzeit gibt es in den USA etwa 192,3 Millionen Katzen und Hunde, 5,8 Prozent mehr als 2019, und mehr als doppelt so viele wie die 73,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Die Menschen haben heute mehr Haustiere als Kinder, zum Teil, weil „es für ihren Lebensstil einfacher ist“, sagte Jaffee und fügte hinzu, dass einige Amerikaner ihre Tiere wie ihre Kinder behandeln.

Oil-Dri verwendet zur Herstellung seiner Streu Kalziumbentonit-Ton - ein Material, das in Anlagen in den USA abgebaut und hergestellt wird. In seinem jüngsten Ergebnisbericht gab das Unternehmen an, dass der Umsatz mit Katzenstreu im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen, das einen Marktwert von rund 500 Mio. USD hat, ist im vergangenen Jahr um 74 Prozent gestiegen, während der Russell 2000 Index im gleichen Zeitraum um 18 Prozent zugelegt hat. (Bloomberg)