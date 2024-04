Planen Russen die Einkesselung Charkiws?

Ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten am 7. April 2024 nach einem russischen Luftangriff in Charkiw

Ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten am 7. April 2024 nach einem russischen Luftangriff in Charkiw REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Laut der Einschätzung eines österreichischen Honorarkonsuls soll Russland aktuell an der völligen Zerstörung der nordostukrainischen Stadt Charkiw arbeiten.

Der österreichische Honorarkonsul in Charkiw, Wsewolod Koschemjako, glaubt auch angesichts des aktuellen Dauerbeschusses nicht, dass es Russland gelingen könnte, seine Heimatstadt im Nordosten der Ukraine völlig zu zerstören oder zu erobern. Dies sagte der Geschäftsmann, der 2022 zur Verteidigung seiner Heimat ein Freiwilligenbataillon gründete, am Montag. Von Österreich wünscht er sich einen Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.

„Die Stadt ist sehr heftigen Angriffen ausgesetzt und es sieht so aus, als ob die russischen Terroristen versuchen, Menschen aus der Stadt zu treiben, sowie eine Offensive vorbereiten“, schilderte der ukrainische Agrarunternehmer, der seit 2016 Österreich in seiner Region als Honorarkonsul vertritt. Die Menschen würden Charkiw aber nicht verlassen und wollen ihre Stadt verteidigen. Laut seinen Schätzungen wären nach 24. Februar 2022 etwa 500.000 von 1.5 Millionen Einwohnern aus der Metropole geflohen, zwischenzeitlich seien jedoch etwa 250.000 Menschen aus stärker vom Krieg tangierten Teilen der Region Charkiw in die Stadt übersiedelt. Soweit er informiert sei, hätten die wenigen in Charkiw lebenden Österreicherinnen und Österreicher die Stadt jedoch in den vergangenen zwei Jahren verlassen.

Mehr lesen Saporischschja-Stadt steht unter russischem Beschuss

Probleme mit Wasser- und Stromversorgung

Koschemjako sprach von „vielen Einschlägen“, die derzeit nicht nur auf die Infrastruktur abzielten, sondern auch Teile der Stadt beträfen, die unmöglich mit Kasernen oder mit militärischer Produktion in Verbindung gebracht werden könnten. Konkret nannte er zwei Bomben, die am Sonntag einige Wohnhäuser im Stadtzentrum getroffen hätten. „So etwas passiert eigentlich jeden Tag“, erzählte er und berichtete von Problemen mit einer permanenten Wasser- und Stromversorgung.

„Es ist ziemlich schwierig eine Stadt mit eineinhalb Millionen Einwohnern zu zerstören und sehr schwierig, sie zu erobern“, sagte Koschemjako mit Verweis auf aktuelle diesbezügliche Diskussionen in Russlands Staatspropaganda. Er denke aber, dass russische Truppen nun versuchen würden, Charkiw einzukesseln und derart zur Aufgabe zu zwingen. Sie würden damit aber keinen Erfolg haben, zeigte er sich überzeugt.

Österreich könne seiner Stadt zwar mit medizinischer Ausrüstung und Geräten helfen. „Die Hauptsache wäre jedoch, dass Österreich ungeachtet der Profitabilität aufhört, mit Russland zu kooperieren“, sagte er. Dies wäre ein großer österreichischer Beitrag im aktuellen Moment. (APA)