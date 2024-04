Blackstone nähert sich der Übernahme von L‘Occitane

Das Einzelhandelsunternehmen wurde 2010 in Hongkong an die Börse gebracht und verfügt heute über acht Marken und rund 3.000 Standorte in 90 Ländern.

Das Einzelhandelsunternehmen wurde 2010 in Hongkong an die Börse gebracht und verfügt heute über acht Marken und rund 3.000 Standorte in 90 Ländern. Bloomberg/Benjamin Girette

Das Kosmetikunternehmen L´Occitane stehe möglicherweise kurz vor einer Übernahme. Der Handel von L‘Occitane wurde vor Beginn des Dienstagshandels in Hongkong in Erwartung einer Ankündigung der Übernahmecodes ausgesetzt.

Blackstone Inc. steht kurz davor, L‘Occitane International SA zu privatisieren, wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten. Damit könnte der 14-jährige Lauf des globalen Kosmetikunternehmens an der Hongkonger Börse beendet werden.

Die Private-Equity-Firma könnte sich für die Übernahme mit dem österreichischen L‘Occitane-Milliardär Reinold Geiger zusammentun, sagte eine der Personen, die nicht genannt werden wollte, da die Informationen nicht öffentlich sind. Eine Ankündigung könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen, so die Personen. Der Handel von L‘Occitane wurde vor Beginn des Dienstagshandels in Hongkong in Erwartung einer Ankündigung der Übernahmecodes ausgesetzt.

Die Überlegungen seien zwar schon weit fortgeschritten, könnten sich aber noch verzögern oder sogar scheitern, so die Personen. Blackstone könnte auch ein Minderheitsaktionär bei einer Übernahme sein, sagte einer der Personen. Ein Vertreter von Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab, während L‘Occitane nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

Die Private-Equity-Firma hat ein Angebot für L‘Occitane in Betracht gezogen und eine vorläufige Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, wie Bloomberg News im Februar berichtete. Das Unternehmen hat einen Marktwert von etwa 43,6 Mrd. HK$ (5,6 Mrd. $). Eine Gesellschaft, die letztlich vom L‘Occitane-Vorsitzenden Geiger kontrolliert wird, besitzt mehr als 70 Prozent des Unternehmens, wie aus den Börsenunterlagen hervorgeht.

Weltweite Expansion

L‘Occitane wurde 1976 von dem Franzosen Olivier Baussan gegründet, der anfänglich ätherische Öle aus Pflanzen wie Lavendel in der Provence herstellte und auf lokalen Märkten verkaufte. Geiger wurde 1994 Minderheitsaktionär, sagte aber, die schlechte Performance des Unternehmens habe ihn dazu veranlasst, dort zu arbeiten, um seine Investition zu sichern.

Er expandierte L‘Occitane weltweit und sagte, er habe sich für Asien entschieden, weil er von der Arbeitsmoral in der Region beeindruckt war. Anfangs lief die Strategie so schlecht, dass sein Wirtschaftsprüfer warnte, die schlechten Ergebnisse könnten das gesamte Unternehmen in Gefahr bringen. Das Einzelhandelsunternehmen wurde 2010 in Hongkong an die Börse gebracht und verfügt heute über acht Marken und rund 3.000 Standorte in 90 Ländern. Dennoch erwirtschaftet das Unternehmen nur etwa ein Drittel seines Umsatzes in Asien, während Amerika die am schnellsten wachsende Region ist. (Bloomberg)