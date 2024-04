Kinderfahrräder im Test: Teuer heißt nicht gut

Woom, Puky oder KTM? Während die Ergebnisse bei Sicherheit und Fahreigenschaften durchwegs gut ausgefallen sind, mangelt es in Details. Und: Die Schadstoffbelastung ist bei allen getesteten Modellen zu hoch. Eines der teuersten Modelle ist überhaupt durchgefallen.

Der Mobilitätsclub ÖAMTC hat, mit Partnerorganisationen 14 Fahrräder für Kinder einem umfangreichen Test unterzogen. Der ÖAMTC hat sich in diesem Jahr auf 16-Zoll-Räder konzentriert, die ab einem Alter von etwa drei Jahren empfohlen sind und damit oft die ersten eigenen Pedal-Fahrräder (nach den Laufrädern) für Kinder sind. „Damit die Freude an der Fortbewegung auf zwei Rädern von Anfang an möglichst groß ist, sollten Eltern hier besonders genau auf die Qualität achten“, so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fest.

Wichtigstes Kriterium in der Untersuchung war das Fahrverhalten, überprüft wurden aber auch die generelle Eignung für Kinder, Handhabung, Sicherheit und Haltbarkeit sowie der Schadstoffgehalt. Mit den Ergebnissen war man beim ÖAMTC gesamt zufrieden: Ein „sehr gut“ gab es zwar nicht, aber immerhin acht der 14 Testkandidaten wurden mit „gut“ beurteilt, vier mit „befriedigend“. Für ein Modell gab es nur ein „genügend“, ein Modell fiel aufgrund von Sicherheitsmängeln mit „nicht genügend“ durch.

Die Ergebnisse im Überblick Öamtc

„Woom“ machte den besten Eindruck

Dass der Preis allein kein Qualitätsmerkmal darstellt, zeigt das Schlusslicht im aktuellen Test: Das Pyro Sixteen ist mit ca. 420 Euro eines der teuersten Modelle, fällt aber dennoch mit „nicht genügend“ durch. Der ÖAMTC-Experte erklärt den Grund: „Der Pedalabstand zum Boden ist viel zu gering und lässt eine Neigung von maximal 18 Grad zu – laut geltender Norm müssen es mindestens 23 Grad sein. Im Praxistest zeigte sich das Ausmaß dieses Problems: Es war den Kindern kaum möglich, den Kurvenparcours zu absolvieren, ohne mit dem Pedal den Boden zu berühren. Dass das zu brenzligen Situationen führen kann, liegt auf der Hand.“ Außerdem problematisch, wenn auch kein Grund für das schwache Gesamturteil: Laut Hersteller liegt das zulässige Gesamtgewicht bei nur 25 Kilogramm, während es bei den besten Modellen 60 Kilogramm sind.

Schadstoffe und zu wenige Reflektoren

Während die Ergebnisse bei Fahreigenschaften und Sicherheit in den meisten Fällen gut sind, scheinen die Hersteller es an anderer Stelle nicht so genau zu nehmen: Mit zwei Ausnahmen (die Räder von B‘Twin und Royal Baby) waren alle Modelle mit Schadstoffen belastet. „Dabei handelt es sich um Weichmacher oder PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Beides ist zwar nicht verboten, gilt aber als gesundheits- oder umweltschädlich“, erklärt Kerbl.

„Dass es auch anders geht, zeigen nicht nur die zwei genannten Modelle im aktuellen Test: Bei Untersuchungen von Rädern für Erwachsene werden mittlerweile kaum noch solche Schadstoffe gefunden. Hier kann und muss also dringend nachgebessert werden.“ Während zumeist die Sättel belastet waren, waren es beim MX 16 2023 von Orbea die Griffe, die ständig in direktem Hautkontakt stehen. Die Folge: Eine Abwertung von „gut“ auf „befriedigend“.

Weitere Verbesserungsvorschläge des ÖAMTC-Experten umfassen die bei manchen Modellen eher sparsam verwendeten Reflektoren, den häufig fehlenden Kettenschutz, zu leicht abziehbare Griffe, schwache Bremsen oder zu geringe Ausziehlängen beim Sattel. „Außerdem sollte man vor dem Kauf aufs Zubehör achten, beispielsweise wird nicht jedes Rad serienmäßig mit einem Seitenständer ausgeliefert“, so Kerbl. (cim)