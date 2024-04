Ausschluss vom Priesteramt: Frauen rebellieren gegen Papst Franziskus

Die Chefin der Katholischen Frauen in Österreich Angelika Ritter-Grepl übt Kritik an Papst Franziskus. Grund: Fehlende Gleichberechtigung bei der Weihe von Frauen.

„Die Kirche übersieht, dass sie durch die eigene Struktur und die unterschiedliche Aufgabenzuteilung zwischen den Geschlechtern zur Unterdrückung von Frauen beiträgt.“ Die Katholische Frauenbewegung Österreich übt Kritik an Papst Franziskus. Vorsitzende Angelika Ritter-Grepl nimmt dessen April-Gebetsanliegen zum Anlass.

Darin prangert Franziskus die Ausgrenzung von Frauen in vielen Teilen der Welt an. Es gebe einen „innerkirchlichen blinden Fleck“ beim Thema Geschlechtergerechtigkeit, so Ritter-Grepl. „Der Blick nach außen ist wichtig, der Blick nach innen ist entscheidend“, betont sie. Es sei „unumgänglich, mit eigenem Vorbild voranzugehen und Geschlechtergerechtigkeit zuvorderst in den eigenen Strukturen zu veranschaulichen“. Frauen fehle die Stimme, weil sie von geweihten Ämtern ausgeschlossen sind.