Sturm wehte mit mehr als 100 km/h über Österreich

In den Niederungen wurde der höchste Wert mit 109 km/h in Gumpoldskirchen gemessen. In den Bergen war die Spitze mit 111 km/h am Tiroler Patscherkofel.

Das Pfeifen hat wohl vielen Österreicherinnen und Österreichern in der Nacht auf Mittwoch einen unruhigen Schlaf beschert. Ein Sturm ist in den vergangenen 24 Stunden über weite Teile des Landes gefegt. Die Geosphere Austria registrierte Spitzen über 100 km/h, und das nicht nur auf den Bergen.

Gumpoldskirchen in Niederösterreich auf 212 Metern Seehöhe lag an zweiter Stelle mit gemessenen 109,4 km/h hinter dem Patscherkofel in Tirol (2251 Meter Seehöhe), wo 111,2 km/h Windspitze registriert wurden. An dritter Stelle landete der Brunnenkogel ebenfalls in Tirol auf 3437 Metern Seehöhe mit 106,6 km/h Windspitze. Auch Buchberg in Niederösterreich auf 460 Metern Seehöhe (106,2 km/h), die Wiener Jubiläumswarte (450 Meter Seehöhe, 101,9 km/h) und die Rudolfshütte in Salzburg (2317 Meter Seehöhe; 100,1 km/h) brachten es auf dreistellige Windspitzen.

Verbreitet gab es Windgeschwindigkeiten deutlich über 80 km/h. Dazu zählten die Hohe Wand, Wiener Neustadt, Melk oder die Wiener Messstationen Hohe Warte und Innere Stadt.

Donnerstag wieder sonnig

Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter allmählich. Im Westen bleibt es vorerst noch bewölkt. Regen und Schneefall lassen etwas nach. Im Osten lockert es dagegen mehr und mehr auf. Am Donnerstag ist mit sonnigem Wetter zu rechnen. Der Wind weht schwach, im Osten mäßig. Die Temperaturen steigen wieder über 20 Grad. (APA/red.)