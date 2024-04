Der britische Premier trägt bei einem Interview die heuer angesagten Adidas Samba. Fans der deutschen Sportschuhe kritisieren sein Aussehen.

Weißes Hemd, dunkelblaue Hose, schwarze Socken und weiß-grau-schwarze Adidas Samba. Dieses Outfit von Rishi Sunak während eines Interviews in seinem Büro in der Londoner Downing Street erhitzt die Gemüter der Öffentlichkeit in Großbritannien. Der britische Premier richtete am Mittwoch sogar eine „aufrichtige Entschuldigung“ an die „Samba Community“.

Denn die Kombination aus Hemd, Chino-Hose und den Sportschuhen des deutschen Schuhherstellers kam bei vielen Briten nicht gut an: Rishi Sunak habe den modernen Ruf des Modeschuhs zerstört. „Bei einem Versuch, sich als jung und hip zu präsentieren, nahm Rishi Sunak einen unglaublich coolen Sneaker und ruinierte ihn für alle“, schrieb das britische „GQ Magazin“. Auch der „Guardian“ richtete einen Appell an seine Leser: Falls diese ein Paar Adidas Samba trugen, sollten sie die Schuhe sofort ausziehen und nie mehr anziehen. Das Modell, das sogar „als offizieller Schuh der Saison“ bezeichnet wurde, sei „plötzlich nicht nur uncool, sondern sogar ein bisschen Tory“, verweist das britische Blatt auf die Partei des Premiers. Das Boulevard-Blatt „Daily Mail“ titelte einen Artikel mit dem Zitat eines Users: „Rishi Sunak wird verarscht, weil er ‚versucht hat, normal zu wirken‘“.

Sunak, der mit seinen Tories um eine Wiederwahl bei den Parlamentswahlen im Herbst bangt, verteidigte sich am Mittwoch in einem Interview mit LBC Radio: Er habe sein ganzes Leben lang Adidas Samba getragen. „Ich bin ein langjähriger Verehrer“. Und: Er sei amüsiert, dass sein Aussehen für so viel Aufmerksamkeit sorge. (red.)