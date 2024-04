16-Jähriger stirbt nach Stromschlag auf Zug im Spital in Wien

Der Jugendliche geriet in eine Hochspannungsleitung auf einem Zug in Penzing.

Der Jugendliche ist Ende März auf einen Zug in Wien-Penzing geklettert. Seither lag er auf der Intensivstation im AKH.

Ein 16-Jähriger hatte vor zweieinhalb Wochen auf einem ÖBB-Gelände in Wien-Penzing einen Stromschlag erlitten. Nun ist er im AKH seinen schweren Verbrennungsverletzungen erlegen. Die Ärzte hätten vor einigen Tagen den Kampf um sein Leben verloren, heißt es aus dem Spital.

Der Teenager war am Nachmittag des 25. März auf dem Areal in der Deutschordenstraße auf einen abgestellten Zug geklettert und dann in eine Hochspannungsleitung geraten. Die vier Freunde, mit denen der Jugendliche das Bahngelände betreten hatte, setzten daraufhin sofort die Rettungskette in Gang. Ein Helikopter brachte den Jugendlichen nach Erstversorgung durch die Berufsrettung ins Krankenhaus. Dort befand er sich bis zuletzt auf einer Intensivstation in Lebensgefahr.

Man muss die Leitungen oder Teile, durch die Strom fließt, nicht berühren, um einen tödlichen Schlag zu erleiden. Unterschreitet man eine Distanz von eineinhalb Metern, droht bereits ein Spannungsüberschlag, auch Lichtbogen genannt. Der menschliche Körper wird dann zum Leiter für den elektrischen Strom. (APA/red.)