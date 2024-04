Das Meidlinger L hat etwas Verzögertes, Verschlepptes an sich.

Was hilft der Zunge bei der Bildung des berühmten Konsonanten? Gemächlichkeit jedenfalls.

Seit die Sprachwissenschaftlerin Eva Reinisch frühmorgens auf Ö1 ihre Forschung über das Meidlinger L vorgestellt hat, darf man mit noch mehr Recht sagen: Der legendäre Konsonant ist in aller Munde. In manchen Mündern, weil sie ihn aussprechen, in anderen, weil sie darüber reden, wie man ihn ausspricht.