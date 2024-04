Woody Allen: „Amerika ist an einem Tiefpunkt“

Als ich 1956 nach Paris gekommen bin, habe ich mich augenblicklich in die Stadt verliebt. Damals habe ich ernsthaft überlegt, hierher zu übersiedeln und nie wieder in die USA zurückzugehen! Das Problem war nur, ich war ein englischsprachiger Komiker, ich hätte dort nicht überlebt. Trotzdem habe ich später immer wieder daran gedacht und oft bedauert, dass ich nicht geblieben bin. Jetzt ist es zu spät. Ich habe zu viele Wurzeln in New York. Zu viele Freunde, zu viele Ärzte. Aber wäre ich jetzt in meinen Zwanzigern und wüsste, was ich heute weiß: Ich würde vermutlich Pariser werden.