Stefan Ottrubay: „Wir müssen mit weniger Luxus-Staat auskommen“

Schwächen des Marktes muss natürlich gegengesteuert werden. Staatshilfen können schnell zur Droge werden, an die sich die „Beschenkten“ sehr schnell gewöhnen und dann schwer von ihr loskommen. Es ist die Aufgabe der Politik, „Staatshilfen“ jeder Art zeitlich zu begrenzen und baldmöglichst mit der Entwöhnung zu beginnen. Leider sind wir in Österreich Weltmeister im Gewöhnen, nicht aber in der Entwöhnung. Das gilt quer durch alle gesellschaftlichen Kreise. Wir vergessen oft in Österreich, dass der Staat nur sehr beschränkt neue Werte, also neues Geld, schaffen kann. In den meisten Fällen verschuldete er sich zur Erreichung von neuen Zielen, zuerst im eigenen Land – was der glücklichere Fall ist –, bald dann aber in den Auslandsmärkten. Wenn es dann hart auf hart kommt, können die Gläubiger sehr harte Forderungen stellen. Wir haben es in Griechenland erlebt.