Ein Modell der getesteten Auto-Kindersitze löste sich bei dem simulierten Frontcrash, der Sitz samt Dummy wurde nach vorne geschleudert. Wegen des katastrophalen Abschneidens sei der Vertrieb nun vorübergehend eingestellt worden.

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben im aktuellen Kindersitztest bei einem Modell gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Der Hersteller wurde informiert und hat reagiert: Laut Peg Perego hatte der Viaggio Twist im Oktober 2023 seine Zulassung erhalten und wurde seitdem nur in kleinen Stückzahlen verkauft. Wegen des katastrophalen Abschneidens sei der Vertrieb nun vorübergehend eingestellt worden.

Konkret handelt es sich um das Produkt Peg Perego Viaggio Twist mit Isofix-Basis des Herstellers. Eine Isofix-Station ermöglicht in dafür geeigneten Kfz-Modellen das Anbringen von Kindersitzen für Babys und Kleinkinder.

Simulierter Crash

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fasste am Donnerstag die Testergebnisse zusammen: „Beim Frontalcrash-Versuch mit dem gegen die Fahrtrichtung montierten Sitz brach der Stützfuß am Gelenk von der Isofix-Basis ab. Danach löste sich die Sitzschale von der Basis und schleuderte mitsamt dem 15-Kilogramm-Dummy nach vorne, was bei einem realen Unfall zu schweren Verletzungen führen könnte.“

Ähnlich sei der Test beim in Fahrtrichtung eingebauten Sitz verlaufen: Auch hier brach laut ÖAMTC beim Frontalcrash der Stützfuß. Die frei werdenden Kräfte rissen das Kunststoff-Gehäuse der Basis auseinander und ließen den Dummy weit nach oben und vorne schleudern.

Strenger als für Zulassung

Die beim Test durchgeführten Frontalaufprallversuche seien von der Unfallschwere an die Euro NCAP-Crashtests angelehnt. Die Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Brüssel führt Crashtests mit neuen Automobiltypen durch und bewertet ihre Sicherheit. „Auf die Produkte wirken dabei deutlich höhere Kräfte als bei den gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungsversuchen für Kindersitze“, erläuterte der ÖAMTC. „Die Untersuchungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass viele Produkte auch bei den höheren Anforderungen des Verbraucherschutztests einen guten Schutz bieten.“

Vom Kauf des so schlecht bewerteten Kindersitzes rät der Club daher ausdrücklich ab, „obwohl er über eine Zulassung verfügt“. Ein Anspruch auf Rückgabe bzw. Umtausch bereits gekaufter Produkte besteht nicht - diesen hätten die Kunden nur, falls gesetzliche Anforderungen nicht erfüllt würden. Konsumentinnen und Konsumenten, die den Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist (oder auch nur die Base Twist) bereits gekauft haben, sollen sich an die Verkaufsstelle oder den Servicekontakt des Herstellers wenden. (APA)