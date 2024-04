EU-Behörden beschlagnahmten im Vorjahr 616 Millionen Zigaretten

NomadSoul via imago-images.de

Etwas mehr als die Hälfte der geschmuggelten Zigaretten wurde an den EU-Außengrenzen sicher gestellt.

Bei Razzien des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (Olaf) wurden 2023 Millionen Zigaretten, 140 Tonnen Rohtabak und sechs Tonnen Tabak für Wasserpfeifen beschlagnahmt.

Die Europäischen Behörden haben im vergangenen Jahr 616 Millionen geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. Bei Razzien des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (Olaf) wurden 2023 zudem 140 Tonnen Rohtabak und sechs Tonnen Tabak für Wasserpfeifen einkassiert, wie das europäische Amt am Donnerstag mitteilte. Neben den EU-Ländern waren unter anderem Behörden in der Türkei, Montenegro und den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt.

„Durch diese Beschlagnahmungen konnten Schäden in Höhe von über 150 Millionen Euro für die öffentlichen Haushalte abgewendet werden“, erklärte Olaf-Generaldirektor Ville Itälä. Etwas mehr als die Hälfte der geschmuggelten Zigaretten wurde demnach an den EU-Außengrenzen beschlagnahmt, rund ein Viertel war illegal innerhalb der EU produziert worden. Die übrigen Zigaretten wurden in Drittstaaten beschlagnahmt. (APA/AFP)