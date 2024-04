Signa-Mutter beantragt Konkurs

Die Mutter des in Schieflage geratenen Immobilienkonzerns Signa Holding meldet Konkurs an

Die Mutter des in Schieflage geratenen Immobilienkonzerns Signa Holding meldet Konkurs an Imago

Die über allen Signa-Gesellschaften stehende Signa Holding hat ihren Sanierungsplan-Antrag zurückgezogen und den Konkurs beantragt.

Wien. Es war abzusehen, dass die Mutter der meisten Signa-Gesellschaften Signa Holding pleitegehen muss. Denn das größte Vermögen, das die sonst leere Firmenhülle besitzt, sind Anteile an ihren Töchtern Signa Prime und Signa Development. Und diese sind beide bekanntlich selbst in einem Insolvenzverfahren und kämpfen derzeit darum, die riesigen Schuldenberg mit den Verkäufen von Immobilien zumindest etwas begleichen zu können.

Dass etwas dabei für die Mutter abfällt, um ihren Gläubigern ebenfalls eine Quote von 30 Prozent auszahlen zu können, galt von Anfang an als unrealistisch. Daher hat die Holding in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter ihren Sanierungsplanantrag am Donnerstag zurückgezogen und für das vor mehr als vier Monaten eröffnete Sanierungsverfahren beim Handelsgericht die Abänderung in ein Konkursverfahren beantragt.

In einer Aussendung des Insolvenzverwalters wird der Schritt damit begründet, dass das Sanierungskonzept vor allem auf der werterhaltenden Restrukturierung der wesentlichen Beteiligungsgesellschaften, insbesondere der zwei werthaltigsten Tochtergesellschaften Signa Prime und Signa Development, beruhte. Die Gläubiger der beiden Gesellschaften hatten am Mitte März einen jeweiligen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent für die unbesicherten Insolvenzgläubiger angenommen, der zudem vorsieht, „dass im Wesentlichen das gesamte Vermögen zur Verwertung an einen Treuhänder übergeben wird, wobei die Erlöse als Superquote an die Gläubiger ausgeschüttet“ werden.

In den jeweils abgehaltenen Hauptversammlungen von Signa Prime und Signa Development am Mittwochen hatten die Aktionäre und Aktionärinnen diesen Sanierungsplänen ebenfalls zugestimmt.

Die voraussichtlichen Erlöse aus der Umsetzung dieser Treuhandsanierungspläne werden nach Einschätzung der jeweiligen Sanierungsverwalter schlussendlich zu einer Quote in der Bandbreite zwischen 23 Prozent und 32 Prozent für die Signa Prime sowie rund 32 Prozent bis 40 Prozent für die Signa Development führen. Die Signa Holding als Aktionärin würde erst im 4. Rang an den Erlösen partizipieren. Für die Signa Holding ist daher mit keinen nennenswerten Beteiligungswerten aus den Beteiligungen an Signa Prime und Signa Development mehr zu rechnen.

„Mit Zustimmung des Handelsgerichts wird das Insolvenzverfahren der Signa Holding von Masseverwalter Christof Stapf als Konkursverfahren fortgeführt“, heißt es weiter. „Eine Mindestquote zur Bedienung der Forderungen der Gläubiger fällt damit weg.“

++++ mehr dazu in Kürze ++++