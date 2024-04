Der Spionagefall Ott erschüttert den österreichischen Geheimdienst in seinen Grundfesten. Praktisch täglich dringen neue Details an die Öffentlichkeit, und auch die gegenseitigen Schuldzuweisungen in der österreichischen Politik werden immer kurioser. Manfred Seeh und Gernot Rohrhofer analysieren im Studio der „Presse“ den Status quo.