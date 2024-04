Das Plagiat des Mannes störte niemanden

Zwei Männer auf zwei Erdteilen und eine Geschichte, die sie mehr verband, als dem einen hätte lieb sein können . . .

In zwei völlig verschiedene Welten wurden diese Männer hineingeboren. Der Amerikaner wuchs wohlbehütet in einem luxuriösen Umfeld auf, sein Vater hatte mit Ölgeschäften Gewinn gemacht. Entsprechend erhielt der Sohn große Geschenke – etwa eine Druckerpresse –, die ihm aber keine Antwort gaben auf die Frage, wohin mit sich in dieser Welt. Seine beruflichen Gehversuche waren selten von Erfolg gekrönt: Jeweils kurzzeitig arbeitete er am Theater, schrieb für Zeitungen, gab eine Wochenzeitschrift heraus, stellte Schmieröl her, leitete ein Warenhaus und betätigte sich als Hühnerzüchter (sein erstes Buch handelte von dieser Zucht).

Schließlich merkte er, dass er gut im Geschichtenerzählen war, und da zeigte sich seine wahre Berufung: als Kinderbuchautor. Als ihm jene Buchreihe, die ihn später berühmt machte, auf die Nerven ging, versuchte er andere Geschichten zu veröffentlichen, sogar unter weiblichem Pseudonym.