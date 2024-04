Die neue Mumok-Direktorin ist solidarisch mit Palästina

Mit Fatima Hellberg importieren wir neben einem austauschbaren Programm auch die Debatte um die propalästinensische Kunstszene.

Nahezu alle Modebegriffe der „Art-Bubble“ hatten wir bis Ende der Pressekonferenz am Donnerstag durch: Fürsorge, Partizipation, Flow und Narration. Die „Narration“ geht in diesem Fall so: Gesucht wurde eine Nachfolgerin für Karola Kraus, Direktorin des Wiener Mumok, die 2025 nach 15 Jahren aufhören will. Kritisiert wurde sie unter anderem für ein Programm, das zu nah dem einer Kunsthalle sei. Gefunden wurde mit Fatima Hellberg (geboren 1986 in Schweden) jetzt eine Kuratorin, die zwei Kunsthallen leitete, den Stuttgarter und den Bonner Kunstverein.