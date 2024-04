In Westafrika vermittelt eine neue Generation Aufbruchsstimmung

Interview mit Oppositionsführer Baciro Djá über die Krise im Land und die Hoffnung, die der Machtwechsel in Senegal signalisiert.

Ende November weilte Präsident Umaro Sissoco Embaló bei der Klimakonferenz in Dubai, als in Guinea-Bissau Putschalarm herr­schte. Sicherheitskräfte nahmen den Finanzminister und seinen Stellvertreter in einer Polizeistation in der Hauptstadt Bissau fest. Doch der Staatsstreich richtete sich ausnahmsweise nicht gegen den Staatschef, sondern gegen die Regierung, in der die Opposition seit dem Wahlsieg bei den Parlamentswahlen wenige Monate zuvor das Sagen hatte.

Embaló eilte vom Persischen Golf in die westafrikanische Heimat zurück und löste das Parlament auf. Er verstieß somit gegen die Verfassung, die das Parlament zumindest für ein Jahr unter Schutz stellt. Der Präsident tauschte den Premier aus, beließ die Minister indes großteils im Amt.

Sieg der Demokratie im Senegal