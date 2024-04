Asterix lebt jetzt im Slum

Erhielt 2020 den Deutschen Buchpreis: Anne Weber, geboren 1967 in Offenbach am Main.

Erhielt 2020 den Deutschen Buchpreis: Anne Weber, geboren 1967 in Offenbach am Main. Foto: dts Nachrichtenagentur/Imago

In die Pariser Vorstädte führt Anne Weber in ihrem Roman „Bannmeilen“ – und damit in von Bettlern gesäumte Betonwüsten, bienenstockartige Wohnblöcke, auf Schmugglermärkte und in „Männerkneipen“. Eine Welt der Ausgrenzung ohne Perspektive und Vision.

Outside, jenseits der großen Autobahnen, türmen sich Müllberge. Wohin man schaut: Abraum und Tristesse. Dass jene Straßenzüge – von Danton bis Saint-Just – Namen einstiger Revolutionäre tragen, ist angesichts des beklemmenden Stillstands purer Hohn. Wo wir uns befinden? Ganz nah am Herzen Frankreichs. Zumindest in geografischer Hinsicht, in kultureller scheinen das Zentrum Paris und dessen Außenbezirke, die sogenannten Banlieues in der Périphérique, Welten zu trennen. Diese Erfahrung muss die Ich-Erzählerin des neuen Romans der ebenso in der Hauptstadt lebenden Anne Weber machen. Um einen Film über den Umbau der Quartiere für die Olympischen Spiele 2024 zu drehen, verschlägt es ihren Freund Thierry in die Gegenden, sie begleitet ihn kurzerhand. Entlang von bienenstockartigen Wohnblöcken für mehrere Tausend Einwohner, entlang von endlosen Betonwüsten, auf denen sich Bettlerhorden versammeln, entlang von Schmugglermärkten und „Männerkneipen“ verdichtet sich dabei eine Soziografie des Abgehängtseins und Randständigen. Während sich manch andere Gegenwartsautor:innen an ferne utopische oder dystopische Inseln träumen, konfrontiert sich die 1964 geborene und aus Offenbach stammende Schriftstellerin mit der geballten, ungeschönten Realität.

Drogengeschäfte hinter Schnellstraßen

In den „paar Krümel Leben, Überresten von Früherem“, bemerkt man jene soziale Verelendung, die stetig im Schatten einer sich ansonsten für ihren Nationenstolz feiernden Mehrheitsgesellschaft wächst. In der pittoresken Altstadt an der Seine mögen noch Jugendstil und Klassizismus das Auge blenden, hinter den Schnellstraßen prägen hingegen Drogengeschäfte und Hoffnungslosigkeit den Alltag der Menschen.

Sich in diese unwirtlichen Gefilde zu begeben ruft derweil einen Klassiker ins Gedächtnis, der als Hintergrundkulisse für Webers Road Novel angesehen werden kann: Dante Alighieris Monumentalwerk „Die Göttliche Komödie“ (1320). „Als unseres Lebens Mitte ich erklommen, befand ich mich in einem dunklen Wald, da ich vom rechten Wege abgekommen“, schreibt er darin, begibt sich aus der Stadt hinunter ins Schattenreich. Das Inferno durchwandernd und den Läuterungsberg hinauf, nur mit dem einen Ziel, seine vergötterte Beatrice in Paradiso zu finden. Nun treibt Webers Protagonistin gewiss nicht eine unerfüllte Liebe in die „Slums der Pariser Vorstadt“. Gleichzeitig hat ihre Story einiges mit dem kanonischen Text gemein. Wenn die Erzählerin bemerkt: „Ich schaue mich um, es sieht aus wie in der Hölle“, so erinnern diese Zeilen unmittelbar an die Höllenkreise im Versepos. Im übertragenen Sinne spiegeln sie sich zudem in den unzähligen Verkehrskreisen im Roman, derweil ähnelt der Gefährte des gesalbten Dichters, der Schriftsteller Vergil, dem die Protagonistin begleitenden Filmemacher. Nicht zuletzt schließt „Bannmeilen“ mit dem Besuch einer Kirche ab, die durchaus an Dantes Ankunft in den himmlischen Gefilden erinnern könnte. Nur bleibt bei Weber die Erlösung aus.