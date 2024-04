Der Leichnam des 49-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten wurde am Fuß einer rund 40 Meter hohen Felsstufe gefunden. Der Hund des Mannes überlebte, er wurde von der Bergrettung und mittels eines Polizeihubschraubers geborgen.

Ein Bergsteiger aus Niederösterreich ist am Samstag tot am Fuß einer rund 40 Meter hohen Felsstufe im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf gefunden worden. Einem Hüttenbesitzer war zu Mittag aufgefallen, dass seit Freitag ein Pkw am Parkplatz des Ausgangspunktes Richtung Gowilalm geparkt war und erstattete Anzeige. Fast zeitgleich nahmen Wanderer im Bereich Gowilalm-Bad-Haller-Steig Hundegebell bzw. Hundegewimmer wahr und meldeten dies laut Polizei.

Nach kurzer Suche mit zwei Hubschraubern der Flugpolizei beziehungsweise der ÖAMTC Flugrettung (NAH C14) entdeckte das Team des „Christophorus 14“ den leblosen Körper des 49-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Anschluss wurde der Leichnam von der Flugpolizei und der Alpinpolizei geborgen.

Unterdessen begannen Bergrettung und Polizei mit der Suche nach dem Hund des Abgestürzten, welcher oberhalb der Felsstufe zu hören war. Bergretter wurden mittels Hubschrauber in der Nähe abgesetzt, ein Hundeführer drang im unwegsamen und felsdurchsetzten Steilgelände bis zum Vierbeiner vor, von wo ihn der Polizeihubschrauber am Tau aufnahm und in Sicherheit brachte, berichtete die Polizei Samstagabend in einer Aussendung.