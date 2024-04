Älteste siamesische Zwillinge sind verstorben

Die 62-jährigen siamesischen Zwillinge, Lori und George Schappell, sind tot. Ungeachtet der beschwerlichen Situation, sollen sie ein „aktives und individuelles“ Leben geführt haben.

Die Geschwister Schappell, geboren am 18. September 1961 in Pennsylvania, waren an den Schläfen zusammengewachsen. Ihr Leben lang teilten sie 30 Prozent ihres Frontallappen-Gehirns und wichtige Blutgefäße, weshalb eine Trennung als ausgeschlossen galt. Im Alter von 62 Jahren, wie der Verlag des Guinness Buch der Rekorde am Samstag mitteilte, verstarben sie als älteste siamesische Zwillinge.

Trotz ihrer außergewöhnlichen Situation sollen sie Medienberichten zufolge ein „sehr aktives und individuelles Leben“ geführt haben. So entschied sich Lori 2007, als Mann zu leben und nannte sich George, was sie zu den ersten gleichgeschlechtlichen siamesischen Zwillingen machte, die sich als verschiedene Geschlechter identifizierten.

Sie lebten gemeinsam in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der jeder seinen Raum hatte, und schliefen abwechselnd im einen und anderen Zimmer. „Wenn ich mich verabrede, bringt George Bücher zum Lesen mit“, so Lori In einem Interview mit der britischen „Sun“ im Jahr 2022. (ere)