Über das Investieren in Zeiten der Zinswende

Zur Person

Helmut Siegler trat nach dem Studium der Betriebswirtschaft 1993 in die damalige Salzburger Kredit- und Wechselbank (SKWB) ein, wo er zunächst in den Bereichen Organisation, Rechnungswesen und Steuern, Privatkundenservice und Immobilienfirmenkunden tätig war. Helmut Siegler verantwortete den Aufbau des Bereichs Financial Planning und Family Office in der Schoellerbank und übernahm ab 2000 diverse Leitungsfunktionen in der UniCredit Bank Austria – zuletzt als Leiter Investment Strategy, Products und Advisory des UniCredit Bank Austria Private Banking. Seit 2018 gehört er dem Vorstand der Schoellerbank an und seit April 2022 ist er dessen Vorsitzender.