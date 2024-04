Brandanschlag bei Rapper Capital Bra

Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de

Rapper Capital Bra

Kein ruhiges Wochenende hatte der deutsche Rapper Capital Bra. Unbekannte Täter haben den Wagen seiner Frau „abgefackelt“.

„Leute, was geht ab, ich hoffe, allen geht es gut. Ihr habt sicher schon gehört, heute Nacht wurde das Auto meiner Frau abgefackelt.“ Mit diesen Worten hat der bekannte Rapper Vladyslav Balovatsky vulgo Capital Bra ein Video unterlegt, das einen völlig ausgebrannten Wagen zeigt. Laut Informationen der „Bild“ sollen drei vermummte Männer in der Nacht auf Sonntag durch das Gartentor auf das Anwesen des Musikers eingedrungen sein, wo sie den Mercedes in Brand setzten.

Verletzt wurde bei dem Brandanschlag niemand, allerdings sei Rauch ist in das Zimmer seiner Tochter eingedrungen, sagt Balovatsky. Dafür gibt es „sehr, sehr hohe Strafen“, lässt er die unbekannten Täter außerdem wissen. „Gott ist groß, alles kommt zurück“. Der in Kiew geborene deutsche Rapper wohnt im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Bei dem Wagen soll es sich um einen Mercedes-AMG GLS 63 im Wert von rund 200.000 Euro handeln. Capital Bra und seine Familie stehen laut „Bild“ derzeit unter Polizeischutz.

