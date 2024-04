Von cool bis elegant – das neue Vollhybrid-SUV von Lexus

Drucken

• Der Lexus LBX ist in vier verschiedenen Ausstattungsvarianten – den Atmospheres – erhältlich. • Beigestellt

Mit dem bisher kleinsten Modell der Luxusmarke Lexus setzt der japanische Hersteller neue, zeitgemäße Maßstäbe. Das gilt auch für den Vollhybridantrieb und das Interieur.

Den Markt für Luxusfahrzeuge neu zu gestalten und Konzepte weiterzudenken und zu entwickeln – das ist das Credo von Lexus seit der Gründung vor nunmehr 35 Jahren. Das gilt auch für den Lexus LBX, dessen Erscheinung und Technik an den Zeitgeist angepasst wurden. So liefert der Vollhybridantrieb samt einer leistungsstärkeren Batterie Power und Reichweite, dennoch ist der Lexus Breakthrough Crossover – so die vollständige Typenbezeichnung – das bisher kleinste Modell der japanischen Erfolgsmarke. Die typischen Lexus-Charakteristika wie die luxuriöse Handwerkskunst, mit der das Fahrzeug gefertigt wird, die Liebe zum Detail, die kompromisslose Qualität und die Omotenashi-Gastfreundschaft bleiben dabei unverkennbar.

Moderner Look und effizientes Design

Der Lexus LBX wird in vier optischen Erscheinungsformen angeboten. Die Palette reicht vom LBX Relax und LBX Emotion über den LBX Cool bis zum LBX Elegant. Alle vier Fahrzeuge sind mit einem 1,5 Liter-VVT-iE-Benzinmotor und einem Frontantrieb samt stufenloser Automatik ausgestattet. Gemeinsam ist allen Varianten das moderne Design, beginnend mit dem markanten, neu gestalteten Kühlergrill, der den LBX auf den ersten Blick als Lexus identifiziert. Der Grill, inspiriert durch den klassischen „Diabolo“-Grill, wurde zudem aerodynamisch optimiert und garantiert nun einen gleichmäßigen Luftstrom über und um das Fahrzeug. Dachspoiler tragen zur Effizienz, Stabilität und den direkten Fahreigenschaften des LBX bei.

Im Mittelpunkt des modernen Designs steht vor allem der markante Kühlergrill. Beigestellt

Die Motorhaube ist tief nach unten gezogen, was den Vollhybrid sportlicher aussehen lässt und die Sicht für den Fahrer optimiert. Das gesamte Design der Frontpartie inklusive der futuristisch anmutenden Scheinwerfer verleihen dem LBX einen selbstbewussten Look. Vertiefungen an den Seitenteilen der Karosserie verpassen dem SUV eine kräftige Portion Eleganz, das abfallende Heck unterstreicht seinen sportlichen Charakter.

Das neue Hybridsystem

Die neue Generation des selbstaufladenden Hybridsystems setzt Maßstäbe. Dabei unterzog man das Getriebe und die Leistungssteuerung des 1,5-Liter-VVT-iE-Benzinmotors einer umfassenden Überarbeitung: Die Effizienz wurde verbessert, Verluste reduziert, Gewicht eingespart und die Größe verringert. Die bipolare Nickel-Metallhybrid-Batterie garantiert einen niedrigen Widerstand und eine hohe Leistung, die durch den Elektromotor das Beschleunigen zusätzlich unterstützt. Die maximale Leistung des Vollhybridsystems beträgt 100 kW bzw. 136 PS. Das automatische Rekuperationssystem lädt die Batterie jedes Mal automatisch auf, wenn der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt.

Der Mensch im Zentrum

Der Pilot steht im Mittelpunkt – das stand bereits in der Designphase des LBX fest. Lexus stellt dabei eine Vielzahl an bahnbrechenden Systemen und vollintegrierten digitalen Services zur Verfügung, die jede Fahrt angenehmer, einfacher und sicherer machen. Auch beim LBX kommt das Tazuna-Konzept zur Anwendung, wobei die wichtigsten Bedienelemente und Informationsquellen um den Fahrer herum angeordnet sind. Ergänzt wird es durch ein volldigitales 12,3 Zoll großes Instrumentendisplay, das an die individuellen Wünsche angepasst werden kann. Optional ist ein Head-up-Display erhältlich.

Selbstverständlich ist der LBX mit der neuesten Generation des Lexus Safety System+ und seinen umfassenden Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen ausgestattet. Unfallrisiken werden automatisch erkannt, warnen den Fahrer und greifen im Anlassfall durch automatisches Lenken, Bremsen oder Kontrollieren der Antriebskraft ein. Das kann Zusammenstöße vermeiden oder zumindest mindern. Essenziell sind ebenfalls das Pre-Crash-Safety-System mit Kreuzungsassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, ein Spurführungs- und Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung. Ein Fahrermonitor, intelligente Parksensoren mit automatischem Bremseingriff, ein Querverkehrsassistent hinten (Rear Cross Traffic Alert) und ein Totwinkelassistent runden das Sicherheitspaket ab.

Hochwertige, geschmackvolle Materialien und ein stilvolles Ambiente zeichnen den Innenraum des Lexus LBX aus. ANDREAS HEMPEL

Noblesse und moderne innere Werte

Im Innenraum des Lexus LBX sind hochwertige Materialien verarbeitet und das Interieur präsentiert sich stilsicher (es sind zusätzlich etliche „Luxus-Extras“ erhältlich). Das zentrale Bedienelement befindet sich samt dem 9,8 Zoll großen Touchscreen in der Mittelkonsole. Unterschiedliche Ablagemöglichkeiten und USB-Anschlüsse sind hilfreiche Details. Das „Lexus Link Connect“-Multimediasystem – samt Premium-Surroundsoundsystem – sorgt für eine cloudbasierte Navigation und ist auch mit dem Sprachassistenten „Hey Lexus“ bedienbar. Zusätzlichen Komfort liefert der optionale digitale Schlüssel (für Android- und Apple-Telefone geeignet), der das Entriegeln und Starten mittels Smartphone erlaubt.

Alle Features, das intelligente Design und der effiziente Hybridantrieb machen den „kleinsten" Lexus zu einem ganz Großen auf den Straßen. Luxus trifft auf das selbstbewusste Auftreten eines SUVs mit zeitgemäßem Antrieb – der Lexus LBX verbindet das Beste aus allen Welten