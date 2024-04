Indien: Was bei der größten Wahl der Welt auf dem Spiel steht

Drucken

Die Wahl der Superlative des Superwahljahrs 2024 hat begonnen. In Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt (1,4 Milliarden Einwohner), findet seit Freitag die größte Parlamentswahl in der Geschichte statt: Rund 969 Millionen Wähler sind wahlberechtigt. Zum Vergleich: In der gesamten EU leben knapp die Hälfte der Menschen.

Schon allein das Ausmaß des Urnengangs bricht alle Rekorde. In keinem anderen Land der Welt wird so lang und so kompliziert gewählt. Die Abstimmung erfolgt in sieben Phasen und erstreckt sich vom 19. April bis zum 1. Juni auf 44 Tage (siehe Grafik). Die Wahlergebnisse werden am 4. Juni bekannt gegeben. Und: Wählerinnen und Wähler können ihre Stimme mittels 5,5 Millionen elektronischer Wahlmaschinen in 1,05 Millionen Wahllokalen abgeben.

Wo und wann in Indien gewählt wird. Die Presse

Folgenreich ist diese Mega-Wahl aber nicht nur für Indien, sondern für die gesamte Welt. Denn das Riesenreich mit seinen vielen jungen Einwohnern entwickelt sich im 21. Jahrhundert zur geopolitischen und wirtschaftlichen Supermacht. Inmitten der chaotischen Machtverschiebungen hat das Riesenreich eine Rolle als einflussreicher „Global Player“ gefunden und wird von Großmächten aus der ganzen Welt umworben.

Zugleich sind interne Entwicklungen besorgniserregend: Der Hindu-Nationalist Narendra Modi, der das Land seit zehn Jahren regiert, verwandelt den einst säkularen Vielvölkerstaat gerade in einen autoritären, religiösen Hindu-Staat. Sollte Modi, wie erwartet, eine dritte Amtszeit antreten, wird er wohl diese Entwicklung festigen. Modi ist beliebt, die große Mehrheit der Wähler begeistert von seinem Führungsstil.

In diesem „Presse“-Dossier lesen Sie Analysen, Einblicke und Stimmungsbilder über Modis Indien und die Zukunft des Riesenreichs.