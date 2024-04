In fahrt: Marcel Sabitzer blüht in Dortmund auf.

Imago / Dennis Ewert/rhr-foto

Ein Tor, zwei großartige Assists: Dortmund feiert nach dem 4:2 in der Champions League gegen Atletico Madrid einen Österreicher. Marcel Sabitzer, 30, zeigte im Viertelfinale sein wahres Geschick, wenn man ihm Rolle, Raum, Aufgabe und Vertrauen schenkt. Teamchef Ralf Rangnick hat diese Partie gesehen.

Es gibt Fußballspiele, die vergisst ein Profi nie. Und wer ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer, 30, im Champions-League-Duell der Dortmunder gegen Atletico Madrid gesehen hat, weiß ganz genau, warum er diese 90 Minuten in Erinnerung behalten wird. Der Mittelfeldspieler zeigte Übersicht, gewann Zweikämpfe, lief, luchste dem Gegner den Ball ab, lieferte zwei Assists und schoss ein Tor beim 4:2-Sieg, der den BVB ins Halbfinale gegen Paris SG hievte. Der Ruhrpott kocht, manch einer träumt schon vom zweiten Finale nach 2013 (1:2 in Wembley gegen den FC Bayern) in London (1. Juni 2024). So weit darf man in der Euphorie schon blicken, als Österreicher muss man sogar noch weiter vorausschauen. Was geschieht, wenn Sabitzer diese Form konservieren und bei der Fußball-EM ausspielen kann?

Admira, Rapid, Leipzig, Salzburg, München, Manchester und seit 2023 Dortmund: Sabitzers Karriere kennt viele Stationen, hohe Erwartungen, Enttäuschungen, Verletzungen und auch Hochs. Allerdings, nirgends wie jetzt bei Schwarz-Gelb wirkt der ÖFB-Legionär so sicher, am Ziel, in einer Mannschaft geborgen, mit einer klaren Aufgabe und dem nötigen Vertrauen ins Spiel geschickt.