Die langweiligsten Touristenattraktionen der Welt

Nicht immer halten Touristenattraktionen, was sie versprechen. Eine Rangliste zeigt die unspannendsten Erlebnisse, gemessen an ihren Google-Rezensionen, auf.

Manchmal sind Sehenswürdigkeiten und Attraktionen so ganz anders, als man sie sich vorgestellt hat. Eine neue Untersuchung hat nun die 100 langweiligsten Attraktionen der Welt in einer Liste zusammengeführt.

Das Ranking von Solitaired hat 66,7 Millionen Google-Rezensionen von knapp 3300 Touristenattraktionen in 384 Städten in 71 Ländern untersucht. Dabei wurden elf Langeweile-Indikatoren hervorgehoben.

Den unerwünschten ersten Platz mit fünf von fünf Langeweilewerten nimmt Branson Scenic Railway in Missouri ein. Die historische Eisenbahn fährt von einem alten Depot in der Innenstadt von Branson durch die Ozark Mountains. Kritikpunkt hier laut Google-Rezensionen: Weit und breit würde man nichts anderes als Bäumen sehen, was mit der Zeit sehr langweilig werden würde.

Den zweiten Platz nimmt Illuminarium Atlanta ein. Die Attraktion werde schon nach 15 Minuten uninteressant. Andere Bewertungen befinden das Erlebnis mit 4K-Projektionen, 360 Grad Audio und Bodenvibrationen allerdings „einzigartig“.

Auf dem dritten Platz landete Jurassic Jungle Boat Ride in Tennessee. Die achtminütige Bootsfahrt, die Besucher durch einen Indoor-Fluss führe, sei sehr schlecht gewartet, heißt es in den Bewertungen. So würden etwa Dinosaurierfiguren mit Klebeband zusammengebunden sein.

Außerhalb der USA ist Shrek‘s Adventure in London auf Platz acht die am wenigsten interessante Attraktion. Auch Wien findet sich in der Liste. Das Mozarthaus Vienna befindet sich auf Platz 97.

