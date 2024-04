Mein Großvater, der Uhrenmacher

Den Lauf der Zeit zu beobachten und zu kontrollieren, sie zu normieren und das Leben nach ihr auszurichten ist ein bedeutender Wesenszug der jüdischen Religion. Der Alltag orthodoxer Juden ist eingezwängt in ein Korsett der Zeit. Der Spectrum-Autor Vladimir Vertlib über seinen Großvater, den Uhrmacher.



Ohne Uhren gäbe es mich nicht. Lange vor meiner Geburt retteten sie meinen Großeltern, meiner Tante und meinem Vater das Leben. Als mein Vater, damals zehn Jahre alt, und seine zwei Jahre ältere Schwester in der von der Wehrmacht belagerten Stadt Leningrad kurz vor dem Verhungern waren, holte mein Großvater, ein Uhrmacher, die letzten Golduhren, die er noch besaß, aus einem Versteck und tauschte sie auf dem Schwarzmarkt gegen Lebensmittel ein. Schon vor dem Krieg war der Beruf meines Großvaters Gold wert gewesen. Im Krieg war Brot wertvoller als Gold und fast so wertvoll wie die Vermessung der Zeit.

Im Frühling 1942 konnte die Familie meines Vaters aus Leningrad flüchten und wurde in den Nordkaukasus evakuiert. Von dort aus bewarb sich mein Großvater um eine offene Stelle in einer großen Uhrenfabrik in Moskau. Uhrmacher galten in Kriegszeiten als besonders wertvolle Spezialisten. Wer die Zeit nicht kontrolliert, wird einen modernen Krieg niemals gewinnen. Sekunden entscheiden über Leben und Tod, über Sieg oder Niederlage. Jede Front hat einen eigenen Rhythmus, jeder Kämpfer braucht eine Uhr … Mein Großvater bekam die Stelle. Wenige Tage, bevor die deutsche Wehrmacht das Dorf im Nordkaukasus eroberte, wurden er und seine Familie nach Moskau ausgeflogen. Andere hatten weniger Glück. Alle Juden in diesem Dorf wurden sofort ermordet.

Mein Großvater war ein leidenschaftlicher Uhrmacher. Mein Vater erzählte mir, dass er sogar in seiner Freizeit von früh bis spät tief gebückt an seinem Werktisch saß und niemals gestört werden wollte, wenn er Taschen- und Armbanduhren reparierte oder aus alten Ersatzteilen neue Stücke zusammensetzte. Er war ein bescheidener Mann, der sein Leben lang davon träumte, eine eigene Werkstatt zu besitzen – was ihm das Sowjetregime einige Male erlaubte und schließlich verwehrte. Er war ein gläubiger Jude, der regelmäßig in der Synagoge betete, doch „aus gesundheitlichen Gründen“ Schweinespeck aß, mit dem er seine chronische Tuberkulose zu kurieren glaubte.

Die Schweiz, das einstige Zentrum der Uhrenherstellung

Laut meinem Vater war er ein pragmatisch denkender Mensch, nüchtern, klar, humorvoll, gewissenhaft, bar jeglicher Illusionen, in seinem Denken und Handeln präzise wie seine Uhren. Sein einziges Laster war das Rauchen, gegen das er jahrzehntelang erfolglos ankämpfte. Und er schwärmte von der Schweiz, dem damaligen Zentrum der Uhrenherstellung, einem Land, das er gern besucht hätte. Natürlich wusste er, dass dies für ihn unerreichbar bleiben würde. Für einen Sowjetbürger war die Schweiz eine Art Garten Eden auf Erden – ein fantastischer Sehnsuchtsraum, ein Land im Herzen Europas, wo Milch und Honig flossen und alle Uhren immer auf die Sekunde genau synchron liefen.