Inkaschätze und exklusiver Luxus in den Anden

Kaum eine andere Ruine zieht so viele Menschen in ihren Bann wie die Inkastadt Machu Picchu in der wilden Andenwelt Perus.

Diese exklusive Tour führt Sie durch das historische Lima, die koloniale Pracht der weißen Stadt Arequipa und in das atemberaubende Colca-Tal. Ein absoluter Höhepunkt Ihrer Reise ist die Fahrt mit dem Belmond Andean Explorer, dem ersten Luxusschlafzug Südamerikas, der Sie durch die Anden über den spirituellen Titicacasee bis nach Cusco führt. Im Heiligen Tal erwartet Sie ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse im Restaurant Mil Centro, wo traditionelle peruanische Zutaten auf innovative Weise neu interpretiert werden. Diese exquisite Rundreise endet mit der ausgiebigen Erkundung der legendären Ruinen von Machu Picchu, einem wahrhaft magischen Abschluss einer unvergesslichen Reise durch Peru.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien nach Lima, wo Sie am Nachmittag landen und von Ihrer Reiseleitung zu Ihrem Hotel begleitet werden.

Tag 2: Bei einer umfassenden Tagestour in Lima erkunden Sie das historische Stadtzentrum, das einzigartige Larco-Herrera-Museum sowie das Kloster Santo Domingo. Das Larco-Herrera-Museum selbst ist eine Attraktion: Das koloniale Herrenhaus, in dem die Ausstellung untergebracht ist, wurde auf einer Prä-Inka Pyramide aus dem siebten Jahrhundert errichtet. Nach der umfassenden Einführung in die peruanische Kultur lernen Sie auch die peruanische Küche näher kennen. Ihr Museumsbesuch wird mit einem leckeren Mittagessen im Café del Museo gekrönt.

Tag 3: Am Vormittag geht es per Inlandsflug in den Süden des Landes nach Arequipa. Sie besuchen zunächst „Mundo Alpaca“, wo Sie vieles über die Geschichte der Alpaka-Industrie lernen. Im Anschluss besichtigen Sie „San Lazaro“, das traditionsreichste Viertel von Arequipa, und den Redondo-Platz, wo die Stadt einst gegründet wurde. Nach der Besichtigung der San-Francisco-Kirche führt die Tour Sie weiter zum „Tambos“. Den letzten Halt machen Sie am Hauptplatz, wo sich die Kathedrale im neoklassizistischen Stil befindet. Ihr Abendessen genießen Sie heute im Restaurant „Zig Zag“.

Die Uros, eine indigene Volksgruppe, haben ihre einzigartige Lebensweise auf schwimmenden Inseln aus Totora-Schilf auf dem Titicacasee bewahrt. Shutterstock

Tag 4: Heute unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch Arequipa. Sie besuchen unter anderem das im 16. Jahrhundert erbaute Kloster Santa Catalina sowie den Aussichtspunkt Yanahuara. Ihr Mittagessen nehmen Sie im „El Tio Dario“ ein.

Tag 5: Nach dem Frühstück brechen Sie zum Colca-Tal auf. Nach Ihrer Ankunft in Chivay haben Sie die Möglichkeit, den lokalen Markt zu besuchen, bevor Sie weiter zu Ihrem Hotel Belmond Las Casitas fahren.

Tag 6: Sie starten den Tag bereits am frühen Morgen mit einer Fahrt zum Aussichtspunkt „Mirador del Condor“. Danach geht es weiter nach Maca und Yanque, wo Sie deren malerische Kirchen aus der Kolonialzeit besichtigen können. Der letzte Stopp der Tour befindet sich beim Aussichtspunkt von Antahuilque. ­Tag 7: Gegen Mittag treten Sie die Rückfahrt nach Arequipa an. Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Zugfahrt vor, denn am Abend gehen Sie an Bord des ersten Luxus-Schlafzuges in Südamerika, den Belmond Andean Explorer.

Der Panoramawagen des luxuriösen Belmond Andean Explorer bietet Landschaftskino vom Feinsten. Beigestellt

Tag 8: Für Besucher des Titicacasees ist eine Bootsfahrt zu den „schwimmenden Inseln“ ein einzigartiges und unentbehrliches Reiseziel. Selbstverständlich fehlt die beliebteste Attraktion auch in Ihrem Reiseplan nicht. Anschließend werden Sie zum Bahnhof in Puno zurückgebracht, pünktlich fürs Mittagessen an Bord. Weiterfahrt über den La-Raya-Pass.

Tag 9: Wachen Sie früh auf, um den Sonnenaufgang mit herrlicher Aussicht auf die Anden zu erleben. Das Freiluftdeck des Aussichtswaggons bietet Ihnen eine optimale Aussicht auf die eindrucksvolle Landschaft des Altiplano. Am frühen Nachmittag er­reichen Sie Cusco. Sie fahren direkt weiter zum Hotel im heiligen Tal, dem Belmond Rio Sagrado.

Tag 10: Erkundigen Sie heute während Ihrer Ganztagstour die Attraktionen, die das Heilige Tal zu bieten hat. Sie beginnen mit den Salzbecken von Maras, von denen schon seit der Inka-Zeit Salz gewonnen wird. Anschließend machen Sie sich auf den Weg nach Moray. Abgerundet wird das Ganze mit einem unvergesslichen Mittagessen im Restaurant „Mil Centro“.

Der Innenhof des Belmond Hotel Monasterio in Cusco, ein ehemaliges Kloster, umgeben von historischer Architektur und üppigen Gärten. Beigestellt

Tag 11: Die Reise führt Sie mit dem Vistadome-Zug weiter nach Aguas Calientes, wo Sie das architektonische Meisterwerk Machu Picchu erkunden. Anschließend checken Sie in Ihr Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ein.

Tag 12: Heute haben Sie die Gelegenheit, Machu Picchu mit Ihrem Guide noch einmal näher zu besichtigen, bevor es am Abend mit dem exklusiven Hiram-Bingham-Zug zurück nach Cusco geht.

Kartoffelvielfalt aus dem Heiligen Tal, opulent präsentiert in einem Gericht des Mil-Restaurants. Mil Centro

Tag 13: Sie besichtigen die wichtigsten Plätze in Cusco, unter anderem die berühmte Kathedrale, den Sonnentempel Coricancha, die Hatunrumiyoc-Straße sowie das San-Blas-Kunsthandwer­kerviertel.

Tag 14: Am heutigen Tag geht es per Flug zurück nach Lima zu einem abschließenden Mittagessen im „Casa Tambo“. Im Anschluss folgt der Transfer zum Flughafen.

Tag 15: Ankunft in Wien.

REISETERMIN & PREIS P. P. 29.09. – 13.10.2024

Doppelzimmer ab 13.790 Euro

Einzelzimmer ab 18.920 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Amsterdam nach Lima und retour via Paris

Flüge Class Lima – Arequipa und Cusco – Lima

11 Nächte in Luxushotels inkl. Frühstück

4 Mittag- und 7 Abendessen während der Rundreise

2 Nächte an Bord des Luxuszuges „Belmond Andean Explorer“ inkl. Vollpension

Zugfahrten in der Vistadome-Klasse mit Panoramafenstern nach Machu Picchu und retour mit dem luxuriösen „Hiram Bingham“-Zug

Alle weiteren Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung während der Rundreise bzw. englischsprachige Reiseleitung im Belmond Andean Explorer

HIGHLIGHTS DER REISE Luxus-Zugfahrt an Bord des „Belmond Andean Explorer“

Unterbringung in Luxushotels

Einzigartige Kombination aus Kultur- und Kulinarik-Highlights

Kulinarische Vielfalt aus traditioneller und kontemporärer peruanischer Küche wie z. B. Gourmet-Essen im „Mil Centro“ von Starkoch Virgilio Martinez

Zwei ausführliche Besichtigungen der Inkastadt Machu Picchu

Nostalgische Zugfahrt mit dem edlen „Hiram Bingham“-Zug

