Unfallchirurg Heinz Brenner im Lorenz-Böhler-Spital in der Brigittenau, in dem der Betrieb zuletzt stark eingeschränkt wurde. Barbara Aichinger

Im Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler werden Patienten derzeit nur ambulant behandelt. Der Schockraum, die Intensivstation und die Operationssäle stehen leer.

Der Schockraum des Unfallkrankenhauses Lorenz Böhler in der Brigittenau. Hier findet sich alles, was die Notfallmedizin zu bieten hat – die kürzesten Wege, die modernsten Geräte, die am besten ausgebildeten Ärzte und Pflegekräfte. Wer in Wien einen lebensgefährlichen Unfall hat, angeschossen oder mit dem Messer attackiert wird, landet meistens hier.

Denn unter Medizinern gilt seit jeher: Wenn es wirklich um Leben und Tod geht, ist das Böhler der Ort, an dem man als Patient sein sollte. Der Schockraum, auch Reanimationsraum genannt, dient als Teil der Notaufnahme in der Erstversorgung von schwerst verletzten Menschen – hier wird diagnostiziert und operiert zugleich.