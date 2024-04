Ökonom: „Ziel des Liberalismus ist eine Gesellschaft ohne Privilegien“

Stefan Kolev: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der Liberalismus in den vergangenen hundert Jahren je einen leichten Stand hatte. Obwohl wir in Österreich und Deutschland in sehr liberalen Gesellschaften leben, identifizieren sich wenige mit liberalen Ideen. Für viele Menschen ist der Segen, in einer offenen Gesellschaft mit vielen individuellen Freiheiten zu leben, eine Selbstverständlichkeit. Aber die Denkrichtung scheint nicht sehr viele im Herzen anzusprechen. Auch, weil es oft als elitäres Projekt einer privilegierten Minderheit wahrgenommen wird.