Körperliche Arbeit auf der Alm ist gut für die Gesundheit

Das Riedingtal im Salzburger Lungau war der Ort dieser Studie. Körperliche Arbeit in der Natur wirkt als „Bauernhof-Effekt 2.0“. Georg Kukuvec/Picturedesk

Die Gesamtheit aller Mikroorganismen wie Bakterien und Viren ist in der Stadt anders zusammengesetzt als auf dem Land. Ein Team um Arnulf Hartl untersucht, wie ein Almaufenthalt auf die Gesundheit von Städtern wirkt.

Immer mehr Menschen leben weltweit in Städten – mit einem urbanen mikrobiellen Umfeld. Die Gesamtheit der Mikroorganismen, Bakterien, Pilze und Viren ist in der Stadt ganz anders zusammengesetzt als auf dem Land, wo viel mehr Pflanzen und Tiere für ein vielfältigeres Mikrobiom – so der Fachbegriff für die mikrobielle Gesamtheit, der unser Immunsystem ausgesetzt ist – sorgen.

„Evolutionär sind wir an ein ländliches Umfeld und eine ursprünglichere Lebensweise mit viel körperlicher Arbeit angepasst“, sagt Arnulf Hartl, Leiter des Instituts für Ökomedizin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Der Immunologe ist auf der Suche nach dem Bauernhofeffekt 2.0 auf unsere Gesundheit.

Evolutionäre Bauernkinder

Hartl beschäftigt sich seit Langem mit gesundheitsfördernden Effekten von Bergen, Wäldern und Almen. „Unsere Immunologie und körperliche Leistungsfähigkeit haben alte genetische Programme gespeichert, wir sind evolutionär Bauernkinder“, erläutert er. Zu den gesunderhaltenden Faktoren dieses Erbes gehören viel mehr Bewegung in der Natur und eine regionale Ernährung, die stark auf Milch und Milchprodukten, Getreide, saisonalem Gemüse, Kräutern, Honig und Sauerteigbrot beruht.

»Schon nach einer Woche anstrengender Almarbeit und regionaler Küche hatten die Teilnehmer signifikant bessere Cholesterinwerte.« Arnulf Hartl, Leiter des Instituts für Ökomedizin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Der regelmäßige Kontakt zu verschiedenen Tieren – Kühe, Ziegen, Schafe oder Hühner – gehört für Hartl ebenso zu den gesundheitsfördernden Wirkungsfaktoren wie positive Assoziationen, die mit Bauernhof, Stille, Wasser, Almwiesen oder einem nächtlichen Sternenhimmel verbunden werden.