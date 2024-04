Abrechnung mit Jugendidolen: Feiner Song von Belle & Sebastian

Auch nach 28 Jahren versteht sich die schottische Band Belle & Sebastian noch auf den (nahezu) perfekten Popsong. „What Happened to You, Son?“ heißt ihr neuester.

Sogar nach Jahrzehnten Popkritik kann man noch neue Vokabel lernen: So reiht die Website Stereogum diesen feinen Song ins Genre Jangle-Pop. Das trifft’s, schon weil man an den „jingle-jangle morning“ in Dylans „Mr. Tambourine Man“ denkt. Vorwärtstreibendes Geklimper mit morgendlicher Atmosphäre, wache und dennoch hypnotische Musik. Hört man hier gar ein Tamburin? Nein, aber einen munteren Bass, und eine Mariachi-Trompete, die sogar ein Solo spielen darf, wenn alles erzählt ist. Was war zu erzählen? Die Geschichte der Enttäuschung über Popidole der Jugend: Ihre einst so kostbaren Worte haben die Bedeutung verloren, sie sind nicht mehr „holier than Jesus Christ“. Aber egal, was soll’s, jeder findet seinen Weg. Und am Ende wird alles gut, halbwegs… Es ist dieser nonchalante realistische Optimismus, der diese Band seit 28 Jahren auszeichnet. Wer sie in seiner Jugend hochgehalten hat, muss nichts revidieren.