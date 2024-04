Ich habe meine Forschung immer geliebt und gern mit jungen Menschen gearbeitet. Umso stolzer bin ich, dass zwei junge Frauen die Arbeitsgruppe bei mir am Institut in Wien übernommen haben. Irgendwann muss man den Jungen die Straße freiräumen, und der wissenschaftliche Nachwuchs ist toll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verloren hätte. Im Gegenteil, dadurch, dass die Universität in ihrer Forschung so breit ist, habe ich neue Perspektiven und einen ­breiten Blick auf die österreichische Forschungslandschaft dazugewonnen. Das genieße ich sehr.