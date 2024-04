Warum „vegan“ für viele abschreckend ist

Auch wenn in Österreich mehr Menschen vegan leben als anderswo in Europa: Veganes als vegan auszuweisen ist nicht ohne Risiko. Label, Logo und Etikettierung irritieren und verstören viele.

Manchmal greifen verärgerte Kunden in die Tasten. Und schreiben sich Ärger und Frust von der Seele: „Als noch echte Kuhmilch drin war, waren die Schnitten viel besser“, liest Karin Steinhart dann vor – und greift zum nächsten Ausdruck. In dem verleiht ein „ehemaliger Stammkunde“ seiner Enttäuschung und Empörung Ausdruck: Es sei, dass Steinharts Arbeitgeber den „Einschüchterungen der Lobby“ nachgegeben habe. Einer Lobby, deren – so heißt es in einem anderen Mail – „Aktivismus an Faschismus“ heranreiche. Weil die „Attacken“ (eine andere Kundenbeschwerde) nicht einmal vor Produkten haltmachen würden, die für die kulinarische und kulturelle Identität Österreichs stünden.

Kunden, die Kummer artikulieren, sollte und muss man ernst nehmen. Erst recht, wenn aus jeder Zeile herauszulesen ist, dass hier keine Querulanten schreiben, sondern Menschen, die den Adressaten eigentlich schätzen. Menschen, die sich tatsächlich verletzt, gekränkt und zurückgewiesen fühlen. Etwa, weil sie davon überzeugt sind, dass Mannerschnitten besser geschmeckt haben, als im Ur-Wiener-Traditionsprodukt noch „echte Kuhmilch“ drin war.