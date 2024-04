Mann in Oberösterreich von Zug erfasst und schwer verletzt

Der 74-Jährige kletterte zwischen zwei Waggons durch, als der Zug losfuhr. Zeugen haben sofort erste Hilfe geleistet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Freitagnachmittag wurde ein 74-Jähriger beim unerlaubten Überqueren der Bahngleise am Bahnhof Weyer in Oberösterreich (Bezirk Steyr-Land) von einem Zug erfasst und erlitt dabei „schwerste Verletzungen“. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, haben Zeugen sofort Erste Hilfe geleistet und die Einsatzkräfte verständigt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Amstetten geflogen.

Laut Polizei wartete im Bahnhof ein Leercontainerzug auf seine Freigabe zur Weiterfahrt. Um auf die gegenüberliegende Seite der Gleise zu gelangen, kletterte der Mann zwischen zwei Waggons durch. In diesem Moment setzte sich der Güterzug in Bewegung und erfasste den Pensionisten. Aufgrund der Länge des Zuges konnte der Lokführer keine Angaben zum Vorfall machen, bzw. hat dieser den Vorfall nicht bemerkt. (APA)