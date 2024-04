Im Meer, im Magen und im Gehirn: Macht Mikroplastik krank?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Photo by JOKER / Alexander Stein/ullstein bild via Getty Images

Primäres Mikroplastik: Kleine Kunststoffpartikel, die einem Peeling Gel hinzugefügt waren. Photo by JOKER / Alexander Stein/ullstein bild via Getty Images

Mikroplastik ist überall, im Wasser, in der Luft und im menschlichen Körper. Welche Langzeitfolgen könnten die Kunststoffpartikel auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben?

Im Marianengraben, im Eis der Arktis, in der Luft und im Leitungswasser: So abgelegen kann ein Ort gar nicht sein, als das dort nicht kleine Plastikpartikel, also Mikro- oder Nanoplastik nachgewiesen worden ist. Das birgt nicht nur Gefahren für Natur und Umwelt, sondern auch für die menschliche Gesundheit.

Ein Forschungsprojekt rund um die Medizinische Universität Wien untersucht seit einigen Jahren die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik beim Menschen. Denn von der Muttermilch über die Plazenta bis hin zum menschlichen Stuhl wurden die kleinen Kunststoffteilchen auch im menschlichen Organismus bereits nachgewiesen. Über die Langzeitfolgen weiß die Forschung allerdings noch sehr wenig.

Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth sprechen in dieser Folge über die die Folgen und Gefahren von Mikroplastik für die Umwelt und die menschliche Gesundheit und darüber, welche Lösungsansätze es auf individueller und politischer Ebene gibt.

Redaktion: Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Gast: Lukas Kenner, Medizinische Universität Wien

Produktion: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



Mehr zum Thema:

Mehr lesen Mikroplastik im Körper dürfte Ausbreitung von Krebszellen beschleunigen

Weitere Quellen:

>>> Mikroplastik-Aktionsplan Österreich

>>> Plastikstrategie der EU

>>> Forschungsplattform MicroOne

>>> Studie zu Plastik in der Umwelt