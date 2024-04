Wer ist hier weiß? Selbstreflektion beim Donaufestival

Lärm kann auch blau sein: The Jesus And Mary Chain (vorn: Sänger Jim Reid, mit Wuschelhaar: sein Bruder William Reid) im Stadtsaal Krems.

Auch wenn man die »Critical White Theory« kritisiert, das »Whiteface«-Video von Candice Breitz packt einen. Und The Jesus And Mary Chain sind sogar cool, wenn sie altersmilde sind. Ansonsten enttäuschte der Start des heurigen Donaufestivals.

Wie viele sind hier weiß? Wie viele nicht weiß? Muss man „weiß“ nicht unter Anführungszeichen schreiben? Und was bewirkt mein „Weißsein“? Wenn Besucher des Donaufestivals, die – wie man heute wohl sagt – „einander als weiß lesen“, und das gilt für fast alle, über solche Fragen grübeln, liegt das an „Whiteface“, einer Videoinstallation der südafrikanischen Künstlerin Candice Breitz in der Kunsthalle Krems.